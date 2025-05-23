В Жуковском пройдет фестиваль детского КВН

Начало в 14:30. Вход свободный.

Участие в фестивале примут детские команды КВН из Москвы, Подмосковья и регионов России, участники Московской юниор-лиги КВН и Всероссийской юниор-лиги КВН. Ведущим мероприятия станет Дмитрий Володин.

Организаторами фестиваля выступают администрация Жуковского, молодежный центр «Дружба», Парк культуры и отдыха городского округа, творческая группа «Жуковский КВН».

Отметим, что 11 декабря 2024 года в Жуковском проходил 11-й открытый Кубок КВН главы, участие в котором принимали команды из Жуковского, Москвы, Московской области и Республики Беларусь. Игра состояла из малого и большого блоков. В малом соревновались ученики жуковских школ № 13, 15, молодежного центра «Дружба», Авиационного техникума им. В. А. Казакова и школьная команда из Москвы «Рано повзрослели». Большой блок представляли опытные команды, участники Высшей лиги, Премьер-лиги и Лиги городов из Москвы и Беларуси.

По решению жюри, победителями малого блока стали москвичи «Рано повзрослели», а большого — сборная команда РУДН.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.