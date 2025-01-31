В Жуковском продолжают оцифровывать библиотеки

Оцифровка книг позволяет сохранить уникальные произведения, которые могут быть утеряны в результате физического износа, а также предоставить посетителям библиотек несколько удобных для чтения вариантов произведений. Это помогает расширить возможности одновременного доступа пользователей к одному и тому же источнику информации и облегчить восстановление книг при утрате физического оригинала за счет распечатывания копии.

«Оцифровка книг — это не просто технологический процесс. Это очень интересное мероприятие в нашей повседневной жизни, которое вносит огромный вклад в сохранение культурного наследия. Для участия в оцифровке книг не нужно обладать особыми знаниями и навыками, однако процесс оцифровки очень затягивает» — отметила активистка «Молодой Гвардии» Анастасия Костюк.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.