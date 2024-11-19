В Жуковском пройдет мероприятие «Для милых мам»

С 12:00 до 13:00 на детской игровой площадке ребят и их родителей ждет интерактивная игровая программа-квест для всей семьи «Успеть за 24 часа».

С 13:00 до 15:00 наступит время мастер классов. Так, школа программирования «Белочка парк» в крытом павильоне за сценой парка проведёт увлекательный мастер-класс по созданию декоративных белочек на 3D-принтере «Подарок для мамы», активисты движения «Волонтеры Подмосковья и „Молодой гвардии“ проведут мастер-класс по изготовлению открытки с помощью ниток мулинэ (крытый павильон за сценой парка) В это же время для сотрудники Центра развития „Умная кроха“ проведут мастер-класс по изготовлению поделки в виде букета в технике декупаж „Букет для мамы“.

Адрес парка культуры и отдыха г. о. Жуковский: ул. Комсомольская, д. 9.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.