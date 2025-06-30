В Жуковском отпраздновали День молодежи. Разнообразные мероприятия прошли 28 июня в городском парке, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Для жителей и гостей города были организованы четыре тематические локации с различными активностями: «Гордись», «Знай», «Люби» и «Приумножай».

Также все желающие могли принять участие в молодежном квизе, спортивной тренировке, посмотреть диско-шоу под живые барабаны, шоу сахарной ваты, а также выставку оружия.

Добавим, что в парке состоялась акция «Свет сердец всей страны в поддержку бойцов СВО».

Помимо этого, в 15.30 на сцене начался л концерт, в рамках которого выступили жуковская команда КВН «Футурина», рэп-команда GBG и кавер-группа MARENGO. Хэдлайнером выступил DJ DUMCHENKOV. Праздничные мероприятия проходили в течение всего дня, с 12.00 до 19.00.

Организаторами мероприятия выступили Администрация городского округа Жуковский и молодежный центра «Дружба», партнеры — Жуковский городской парк и Движение Первых. Также на локациях помогали Волонтеры Подмосковья и активисты Молодой Гвардии.

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