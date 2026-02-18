В Жуковском откроется выставка картин Александра Лапотко в Доме ученых ЦАГИ

Выставка работ жуковского художника Александра Лапотко откроется 28 февраля в Доме ученых ЦАГИ и будет доступна до 16 марта, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Александр Лапотко родился в Красково, а с пяти лет жил в Жуковском. Художник окончил Федоскинскую школу миниатюрной живописи и МГХПА им. С. Г. Строганова. Как монументалист он участвовал в оформлении государственных объектов, включая ДК в Балашове, Усть-Илимскую ГЭС, ДК «Рабочий» в Озерах, НИИ приборостроения в Москве и ряд ресторанов. Большой вклад он внес в оформление Москвы к Олимпиаде-80.

С 1971 по 1990 год Лапотко заведовал отделением керамики и стекла в МГХПА им. Строганова, а с 1991 года руководил производством фарфоровых изделий в Жуковском. С 2004 года художник полностью посвятил себя живописи. Его дочь Екатерина Чижуэн продолжает семейные традиции и обучает учеников.

Открытие выставки состоится 28 февраля в 17:00 по адресу: ул. Жуковского, д. 7. Вход свободный. Возрастное ограничение: 6+.

