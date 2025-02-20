В Жуковском откроется интерактивная выставка «Тайна Морозко. Непростая Сказка»

Культурный фонд «Точка проявления» проведет интерактивную выставку в Жуковском медиацентре парка культуры и отдыха. Выставка будет работать с 21 февраля по 9 марта с 12:00 до 20:00, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Выставка будет посвящена всеми любимой русской народной сказке Морозко. Центром экспозиции станет старинная вышивка в технике глади, выполненной по иллюстрации Ивана Яковлевича Билибина из личной коллекции основательницы культурного фонда «Точка ПроЯвления» Валерии Деминой.

Идея проекта — показать ценность и роль народных сказок в русской культуре, разбудить творческую фантазию и интерес к русской традиции.

Посетители выставки узнают скрытые смыслы русской обрядовой сказки «Морозко», историю жизненного пути И. Я. Билибина, познакомятся с биографией Ф. Карпентер, а также смогут насладитесь музыкой А. К. Лядова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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