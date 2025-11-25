В среду, 26 ноября, в 18:30 в фойе Дворца культуры городского округа Жуковский состоится открытие историко-документальной художественной выставки «Буран – родом из авиаграда!», где представят исторические газетные выпуски, документы, фотографии и марки, посвященные орбитальному полету «Бурана», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

После торжественного открытия экспозиции в 19:00 в большом зале Дворца культуры пройдет вечер, посвященный 40-летию первого полета атмосферного аналога космического корабля «Буран» – БТС-002.

В памятном вечере примут участие летчики и инженеры, участвовавшие в испытании БТС-002. Они поделятся с гостями выставки воспоминаниями об этом интересном событии.

В ноябре 1985 года отряд космонавтов-испытателей ЛИИ под руководством Игоря Петровича Волка провел испытания летательного аппарата, что позволило через три года выполнить полностью автоматический орбитальный полет «Бурана».

Одним из участников этих испытаний был Заслуженный летчик-испытатель РФ Сергей Николаевич Тресвятский, ушедший из жизни полгода назад – 26 мая. Он известен не только как выдающийся летчик, но и как «летающий бард» – автор и исполнитель песен, которые также прозвучат на вечере.

Экспозиция организована творческим объединением «Созвездие видений» совместно с Ассоциацией музеев космонавтики России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.