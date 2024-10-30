В Жуковском ДК открылась областная выставка-конкурс «Жуковские притяжение»

На выставке представлены живопись, графика, декоративно-прикладное. В 2024 году выставка посвящена году семьи в России. Ее тема — «Семейные традиции».

На конкурс представлены 414 работ юных художников из 68 образовательных учреждений и 57 населенных пунктов Подмосковья. Работы оцениваются профессиональным жюри по 4 возрастным категориям в 12 номинациях.

Гостей вернисажа приветствовали директор Жуковской детской школы искусств № 1, заслуженный работник культуры Московской области Елена Меденцева и директор галереи «5-й Дом» Нина Верникова.

«С каждым годом все больше юных художников Подмосковья принимают участие в выставке, расширяется география конкурса, увеличивается количество номинаций. Нам очень приятно, что выставка становится все популярнее. 2024-й год объявлен Годом семьи. Тема выставки „Семейные традиции“ дает возможность детям прикоснуться к важным аспектам их жизни — семейным ценностям, своим корням», — сказала директор ЖДШИ № 1, заслуженный работник культуры МО Елена Меденцева.

Экскурсию по выставке провела преподаватель ЖДШИ № 1 Наталья Барышникова. Итоги конкурса подведут на торжественной церемонии закрытия.

Выставка продлится до 10 ноября.

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