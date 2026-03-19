В Жуковском 21 марта пройдет гала-концерт к Году единства

Гала-концерт «Пусть всегда будет солнце!» состоится 21 марта в 15:00 во Дворце культуры городского округа Жуковский. Мероприятие приурочено к Году единства народов России, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В праздничной программе выступят творческие коллективы Жуковской детской школы искусств № 1. На сцену выйдут хореографический ансамбль «Нежность» под руководством заслуженного работника культуры Московской области Надежды Дабаховой и фольклорный ансамбль «Теремец», которым руководит Галина Щеглова.

Центральным событием вечера станет выступление академической капеллы под управлением заслуженного работника культуры Московской области Елены Меденцевой. В составе коллектива зрители увидят молодежный симфонический оркестр под руководством заслуженного артиста России Дениса Кирпанева, образцовый коллектив хор «Мелодия», младший хор «Тоника» под управлением Елены Розадеевой, хор хорового отделения под руководством Натальи Каревой, хор музыкального отделения под руководством Екатерины Казакевич и вокальный ансамбль «Мелодия».

Концерт пройдет в большом зале Дворца культуры по адресу: улица Фрунзе, дом 28. Вход осуществляется по пригласительным билетам, получить их можно по телефону +7 (495) 556-98-90. Возрастное ограничение — 6+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти стараются сделать дома культуры современными и доступными для жителей всех возрастов. Поэтому в регионе реализуется проект «Умный ДК» по трансформации 50 таких учреждений. ДК будут оформлены в едином стиле, здесь запустят новые технологии и онлайн-сервисы, в том числе камеры с искусственным интеллектом.

«Умный ДК» — это еще и сопутствующая инфраструктура. Важно, чтобы было где оставить велосипед, зарядить телефон, подключиться к интернету, перекусить. А следить за порядком нам помогают камеры с искусственным интеллектом, которые мы сейчас устанавливаем. Помимо безопасности это еще и возможность анализировать загрузку, чтобы корректировать расписание занятий. Пока в пилоте 50 самых больших наших домов культуры, но в перспективе планируем внедрить новый формат во всем Подмосковье. Важно, чтобы у творческих людей было как можно больше возможностей для самореализации», — рассказал губернатор.