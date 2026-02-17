В Жуковском 21 февраля пройдет вечер, посвященный Муслиму Магомаеву

Мероприятие пройдет по адресу: улица Луч, дом 2а, начало в 16:00. Ведущим вечера станет Григорий Русаков.

В программе встречи запланировано знакомство с основными этапами биографии Муслима Магомаева, а также обсуждение его феномена как культурного явления. Особое внимание уделят причинам популярности певца: уникальным вокальным данным, сценической харизме и умению сочетать оперную и эстрадную манеры исполнения.

Гости услышат известные композиции из репертуара Магомаева. Исполнение будет сопровождаться комментариями ведущего о личности артиста и его влиянии на несколько поколений слушателей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.