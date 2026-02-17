В Жуковском 21 февраля пройдет вечер, посвященный Муслиму Магомаеву
Фото - © Жуковская централизованная библиотечная система
Литературно-музыкальная встреча «Эффект Магомаева», посвященная творчеству Муслима Магомаева, состоится 21 февраля в библиотеке №5 Жуковского, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Мероприятие пройдет по адресу: улица Луч, дом 2а, начало в 16:00. Ведущим вечера станет Григорий Русаков.
В программе встречи запланировано знакомство с основными этапами биографии Муслима Магомаева, а также обсуждение его феномена как культурного явления. Особое внимание уделят причинам популярности певца: уникальным вокальным данным, сценической харизме и умению сочетать оперную и эстрадную манеры исполнения.
Гости услышат известные композиции из репертуара Магомаева. Исполнение будет сопровождаться комментариями ведущего о личности артиста и его влиянии на несколько поколений слушателей.
