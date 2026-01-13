сегодня в 19:39

В Жуковском 16 января пройдет концерт к 270-летию Моцарта

Жуковская детская школа искусств №1 организует концерт в честь 270-летия со дня рождения Вольфганга Амадея Моцарта 16 января в концертном зале на улице Молодежная, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Концерт под названием «Юность гения. Зальцбург. 1774 г.» состоится 16 января в 18:00 в концертном зале Жуковской детской школы искусств №1 по адресу: улица Молодежная, дом 10.

Произведения Моцарта исполнит российский пианист Сергей Терехов — лауреат международных конкурсов и доцент Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского. Музыкант погрузит слушателей в атмосферу Зальцбурга XVIII века.

Мероприятие проводится в рамках проектов «Территория культуры для детей и взрослых», «Активное долголетие» и «Зима в Подмосковье». Вход на концерт осуществляется по социальным картам. Возрастное ограничение — 6+.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.