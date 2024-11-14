В Жуковской школе № 9 прошел День КВН

КВНщики Жуковского собрались, чтобы отметить международный день КВН, отмечаемый 8 ноября, и совместно начать подготовку к грядущему Кубку КВН главы городского округа Жуковский, который состоится 11 декабря в городском Дворце культуры, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В мероприятии приняли участие как команды, которые уже не первый год соревнуются между собой, так и новенькие участники. В этот день ребята узнали о том, как писать шутки и сценарии, посмотрели выступления команд, играли в разминку и писали шутки под наблюдением старших товарищей.

Бессменный руководитель КВН в Жуковском Дмитрий Володин (команда КВН «Сборная Жуковского» и «Роза Ветров» г. Москва) со своей командой кураторов Евгением Пичужкиным и Юлией Ермаковой из команды «Подколение» помогли в подготовке всем командам.

Отметим, что в этом году на Кубке главы города движение КВН Жуковского отметит свое 25-летие.

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