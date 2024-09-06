В Зарайском музее состоялось открытие выставки «Сказы Урала. Павел Бажов»

Бахрушинский музей открыл в Театральном музее Зарайска, на родине Бахрушиных, выставку «Сказы Урала. Павел Бажов», посвященную 145-летию со дня рождения писателя, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Выставка демонстрирует обилие художественных трактовок произведений Бажова в театральном искусстве ХХ века: в балете, опере, оперетте, драме, театре кукол. Среди ценнейших экспонатов — пуанты великой балерины Аллы Осипенко из постановки балета «Каменный цветок» 1957 года.

«Для каждого гостя нашего города существуют две главные точки притяжения — это Зарайский кремль и филиал Бахрушинского театрального музея. Уверена, что посетители получат удовлетворение от выставки. А со своей стороны администрация городского округа выражает огромную благодарность за организацию такого проекта и желает Бахрушинскому музею процветания», — сказала заместитель главы городского округа Зарайск Раиса Гулькина.

Посетители выставки в Зарайске смогут увидеть балетные туфли Аллы Осипенко, которые она носила в партии Хозяйки Медной горы в Кировском театре в Ленинграде в 1957 году. В экспозиции представлены фотопортреты всех исполнительниц этой роли, включая Галину Уланову, Майю Плисецкую и Екатерину Максимову. Также посетители увидят собрание театральных эскизов живописца Симона Вирсаладзе. На выставке представлены работы, посвященные Бажову и его сказам, включая «Серебряное копытце», «Каменный цветок», «Медной горы хозяйка» и «Горный мастер».

Выставка ориентирована на широкую аудиторию — жителей и гостей Зарайска, интересующихся изобразительным искусством, литературой и историей театра. В рамках проекта гостей — от самых юных театралов до знатоков — ждут тематические и игровые экскурсии, а также фотозона на основе эскизов декораций и костюмов художника Александра Талдыкина.

Выставка «Сказы Урала. Павел Бажов» продлится в филиале Бахрушинского музея–Театральном музее в Зарайске до 14 октября (г. Зарайск, ул. Красноармейская, д. 51).

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