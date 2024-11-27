В Зарайске состоялось открытие выставки Михаила Жмурко

В Зарайской центральной библиотеке с большим размахом открылась персональная выставка, посвященная памяти выдающегося фотографа, талантливого члена Творческого союза художников «Московиты», нашего земляка и настоящего художника Михаила Жмурко. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

На этой вдохновляющей выставке представлено около 30 великолепных снимков, выполненных в различных жанрах: от удивительных пейзажей до выразительных портретов. Эти работы отражают многогранность творчества Михаила, который умел передавать в своих снимках красоту окружающего мира.

Друзья и коллеги Михаила, проникнутые чувством глубокого уважения к его памяти, с большим трепетом вспоминали о его неугасимой любви к фотографии, о его страсти к искусству и о его неповторимом взгляде на мир через объектив. Музыкальные номера, исполненные на высшем уровне, усилили впечатления от посещения выставки, создав атмосферу глубокой эмоциональности и почтения к творческому наследию мастера.

Экспозиция продлится до 24 декабря включительно. Каждый желающий сможет погрузиться в мир фототворчества и почтить память выдающегося художника, оставившего свой след в искусстве.

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