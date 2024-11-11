В Зарайске состоялась премьера спектакля по мотивам фольклора Зарайского уезда

Спектакль прошёл на одном дыхании, ведь юные артисты смогли в необычной шуточной форме, с песнями и танцами, передать все радости и горести истории Зарайского края. Эта яркая постановка, основанная на фольклоре Зарайского уезда Рязанской губернии, стала настоящим признанием в любви к родному городу. Зрители не могли оторвать глаз от сцены, переживая все события вместе с героями.



«Зрители были в восторге! Они смеялись, узнавали интересные исторические факты, а в финале даже приняли участие в народной игре вместе с актерами. В этот день в зале не было равнодушных. Праздник удался, и мы надеемся, что он сделал мир вокруг светлее и добрее», — делятся впечатлениями организаторы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.