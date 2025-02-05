В Зарайске состоится тематическое мероприятие «Спорт для всех» 8 и 9 февраля

8 и 9 февраля Зарайский центральный парк культуры и отдыха центра досуга «Победа» радостно объявляет о проведении увлекательного мероприятия под названием «Спорт для всех». Это событие станет отличной возможностью для жителей и гостей города Зарайск провести время активно и с пользой, а также укрепить семейные узы и дружеские связи, сообщает пресс-служба администрации округа.

В субботу, 8 февраля, с 16:00, программа начнется с тематической семейной фотосессии, где каждый сможет запечатлеть яркие моменты в кругу близких и друзей. Затем пройдет мастер-класс по аэробике, который позволит всем желающим не только научиться новым движениям, но и зарядиться позитивной энергией. В дополнение к этому, присутствующие смогут принять участие в интерактивно-познавательной программе на спортивную тематику, где будут представлены интересные факты о спорте и здоровье.

В воскресенье, 9 февраля, с 12:00, всех ждет семейная зарядка на свежем воздухе, которая поможет настроиться на активный день и подарит заряд бодрости. После зарядки пройдет спортивная эстафета для детей и взрослых, где каждый сможет проявить свои спортивные навыки и посоревноваться с друзьями и семьей. Чтобы согреться после активных занятий, на чайной станции всех посетителей угостят горячими напитками, что создаст уютную атмосферу и добавит тепла в этот зимний день.

Без возрастных ограничений.

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