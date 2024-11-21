В Зарайске прошло торжественное открытие патриотической фотовыставки

Во Дворце культуры города Зарайск состоялось торжественное открытие патриотической фотовыставки «Жены и мамы героев. Зарайск». Это знаменательное событие стало частью Всероссийского проекта «Жены героев» и было приурочено ко Дню матери, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Проект «Жены героев» получил высокую оценку президента Российской Федерации Владимира Путина и быстро завоевал популярность, охватив практически все регионы страны. Это подчеркивает важность и актуальность тем, затронутых на выставке.

Фотоработы, представленные на выставке, олицетворяют несокрушимую верность и силу духа. Они рассказывают о женщинах, которые ждут своих героев, о хранительницах тыла, каждый день молящихся за своих сыновей и мужей, защищающих нашу Родину. Каждое изображение наполнено глубоким смыслом и отражает ежедневный подвиг этих удивительных женщин.

Выставка не только открывает двери в мир личных историй, но и напоминает о величии патриотизма и любви, которые объединяют нашу страну.

Возрастные ограничения: 12+.

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