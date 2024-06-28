В Зарайске пройдет вечер талантов в пятницу

28 мая в 19:30 в зоне тихого отдыха № 1 Зарайского центрального парка культуры и отдыха пройдет вечер талантов в рамках проекта «Струны души», сообщает пресс-служба администрации г. о. Зарайск.

Гостем мероприятия станет выпускница 1-го Московского областного музыкального колледжа, лауреат всероссийских и международных вокальных конкурсов Мария Маркова. Сейчас она выступает в качестве солистки городского округа Зарайск.

Зрители смогут насладиться неповторимым голосом Марии Марковой. Она исполняет классические произведения и современные хиты.

Вход свободный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.