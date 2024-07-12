В Зарайске пройдет творческий вечер поэта Николая Сергеева

13 июля в 12:00 в центре досуга «Победа» Зарайска состоится творческий вечер известного участника литературного объединения им. Н. В. Урусова «Зарайская Лира» Николая Сергеева. Мероприятие, получившее название «Стихи, идущие от сердца…», станет ярким событием для всех поклонников поэзии и культуры, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Николай Сергеев — автор глубоких и искренних стихов, которые находят отклик в сердцах многих людей. На своем творческом вечере он приглашает всех желающих окунуться в мир чувств и размышлений, которыми он делится в своих произведениях.

В программе вечера запланированы чтения избранных произведений автора, а также живое общение с аудиторией. Гости смогут задать вопросы и обсудить творческий путь Сергеева.

Вход на мероприятие свободный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.