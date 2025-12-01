В Зарайске продолжается фестиваль современного искусства

С 17 ноября по 9 января в Зарайске проходит третий фестиваль современного искусства «Зарайск. Перезагрузка» — одно из ключевых культурных событий Подмосковья. Проект объединяет художников, кураторов, жителей и гостей города, создавая площадку для диалога между историей и современностью, локальной идентичностью и новыми художественными практиками. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.

Фестиваль реализуется при поддержке министерства культуры и туризма Московской области в сотрудничестве с Московской школой современного искусства (MSCA).

В этом году «Перезагрузка» обращается к теме дома как места памяти, корней и личной точки отсчета. Фестиваль вслушивается в город, чтобы понять, как он звучит сегодня — в выставках, арт-резиденциях, маршрутах, лекциях и встречах. Зарайск становится не провинцией, а пространством смыслов, где рождаются новые формы общения между художниками, горожанами и временем.

Фестиваль продолжает традицию зимнего культурного сезона и показывает, как современное искусство может стать инструментом развития малых городов, точкой роста и объединения локального сообщества.

Торжественное открытие прошло 29 ноября и собрало многочисленных гостей — представителей культурных институций, художников, партнеров и экспертов в области современного искусства. Среди них: Юлия Бычкова, Анастасия Митюшина, Милена Орлова и другие.

Фестиваль открылся маршрутом «От входа в Дом к общей гостиной», который соединил ключевые точки города — Зарайский кремль, Водонапорную башню, Дом Мачтета и арт-пространство «ЦЕХЪ». Гости прошли маршрут «от сакрального к общему дому», услышали истории местных жителей, стали частью серии символических действий и почувствовали сопричастность к городу и его художественной жизни.

«Для нас было принципиально важно впервые в истории Зарайска запустить арт-резиденцию, которая стала бы не просто площадкой для создания работ приезжих художников, но живым диалогом между местными авторами, гостями, современным искусством и самим городом. Зарайск — со своей многовековой историей, сложным наследием и живым социальным контекстом — стал не фоном, а соавтором проекта. Мы хотели не привезти искусство в город, а вырастить его из самого города — из памяти мест, звуков улиц и голосов жителей», — сказал куратор фестиваля Михаил Левин.

Выставка «Дом от погреба до чердака». Даты проведения: 17 ноября 2025–9 января 2026. Место проведения: арт-пространство «ЦЕХЪ» (ул. Красноармейская, д. 38). Кураторы: Михаил Левин и Аксана Прутцкова.

Главная выставка фестиваля — «Дом от погреба до чердака» — исследует понятие дома как внутренней точки отсчета, как личной системы координат, сквозь которую человек смотрит на мир. Здесь дом — не архитектура, а первая реальность, где формируются язык, жесты и память.

В основе выставки — идея австрийского социолога и философа Альфреда Шютца о доме как нулевой точке отсчета. Мы рассматриваем дом как целую структуру опыта: привычные предметы, еда, запахи, звуки, люди, которых мы называем своими.

Название выставки отсылает к книге французского философа Гастона Башляра, где дом — не архитектура, а «первый мир» человека, его укрытие, место для мечтаний и корень воображения.

В экспозиции участвуют более двадцати художников, среди которых Ирина Корина, Леонид Тишков, Ульяна Подкорытова, Михаил Рубанков, Елена Шарганова, Роман Мокров, Настя Миро и другие. Работы объединены в многослойное художественное пространство — от «погреба» до «чердака», где каждый уровень становится метафорой памяти, быта и внутреннего мира.

Арт-резиденция «Зарайск × MSCA». Первая городская арт-резиденция в Зарайске. Кураторы: Михаил Левин и Аксана Прутцкова.

Еще до открытия выставки с 27 октября по 30 ноября в Зарайске начала работу арт-резиденция «Зарайск × MSCA» — площадка для творческого обмена и исследования локального контекста, объединившая 8 художников. На открытый конкурс поступило более 100 заявок из 26 городов, и отобранные участники в течение месяца знакомились с городом и его историей, изучали маршруты и локальные нарративы. Результаты исследования представлены на итоговой выставке в Доме Мачтета, усадьбе известного писателя и журналиста начала ХХ века Григория Мачтета. Пространство дома станет своеобразным «хранилищем воспоминаний» города.

«Арт-резиденция — это точка взаимного обогащения: художники, горожане, культурные институции и локальные сообщества входят в диалог через исследование, прогулки-экспедиции и встречи. Здесь личная оптика автора встречается с «голосом города» — его памятью, маршрутами, ремеслами, звуками и словами», — говорят кураторы проекта Михаил Левин и Аксана Прутцкова (MSCA).

Выставочные проекты в Доме Мачтета. «Вино из одуванчиков». Кураторы: Михаил Левин и Аксана Прутцкова.

Выставка о памяти и попытке сохранить ускользающее мгновение, вдохновленная романом Рэя Брэдбери. Инсталляции, объекты и звуки становятся сосудами, где хранится личная история и переживание времени.

«Наличники Зарайска». Кураторы: Дарья Хрипунова, Аксана Прутцкова.

Фотовыставка, посвященная деревянной архитектуре Зарайска XIX века. Резные наличники — знаки и орнаменты, через которые «говорят» дома, храня память о мастерах, семьях и традициях. Проект обращается к теме сохранения культурного кода и исчезающей красоты малых городов.

Образовательная и культурная программа. В рамках фестиваля проходит более пятидесяти событий: лекции, воркшопы, мастер-классы, семейные программы, дискуссии и лаборатории инициатив. Программа фестиваля разработана для широкой аудитории и открывает новые формы участия для горожан, создавая ядро городских амбассадоров и поддерживая устойчивое культурное развитие Зарайска.

