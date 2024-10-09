В Зарайске открылся 26 театральный сезон

Одним из первых представлений стала комедия «Смешные люди», созданная по мотивам рассказов А. Аверченко, М. Зощенко и А. Чехова. Этот спектакль стал настоящим праздником, подарив зрителям улыбки, тепло и веру в то, что каждый из нас может посмеяться над своими недостатками.

«В новом театральном сезоне зрителей ждет множество увлекательных и разнообразных спектаклей. Наша цель — не только развлекать, но и вовлекать в глубокие размышления о жизни, человеческих отношениях и современных социальных вопросах. Каждое представление — это возможность оказаться на стыке комедии и драмы, глубокой мысли и легкой шутки», — поделилась руководитель театра Елена Зайцева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.