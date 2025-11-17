В Зарайске можно посетить три выставки современного искусства

В рамках фестиваля «Перезагрузка», который проходит в Зарайске с 17 ноября по 9 января, открылись три выставки современного искусства. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Выставка «Дом от погреба до чердака» в арт-пространстве «ЦЕХЪ» по адресу: улица Красноармейская, 38 рассказывает о том, как дом формирует человека и становится личной системой координат, через которую он смотрит на жизнь. Название отсылает к книге французского философа Гастона Башляра, где дом — не архитектура и стены, а «первый мир» человека, укрытие и место для мечтаний. В основу экспозиции легла идея австрийского социолога и философа Альфреда Шютца о доме как нулевой точке отсчета. Среди художников, представленных на выставке, Ирина Корина, Леонид Тишков, Владимир Абих, Настя Миро, Роман Мокров, Михаил Рубанков, Евгения Болюх и другие. Кураторы — Михаил Левин и Аксана Прутцкова.

На фасаде здания появился арт-объект мультидисциплинарного художника из Зарайска Napasio, известного своими произведениями в стиле стрит-арт и цифрового искусства. Его работа отсылает к сказкам и народным преданиям и становится мостом между личной памятью и коллективным воображением города.

В историческом доме поэта-революционера Григория Мачтета по адресу: Советская улица, 29/29 разместились экспозиции «Вино из одуванчиков» и «Наличники Зарайска».

«Вино из одуванчиков» — выставка о времени и стремлении удержать ускользающее. Название отсылает к роману американского писателя Рэя Брэдбери. Это метафора о попытке запечатать лето, детство и счастье в сосуде памяти. В экспозиции соединяются инсталляции и арт-объекты, которые становятся хранилищами личных историй. В ней приняли участие 8 художников: Елена Шарганова, Марина Грекова, Надя Петрова, Владимир Пименов, Galolbo, Иванка Гарай, Лана Стальная, Маргарита Журавлева. Кураторы — Михаил Левин и Аксана Прутцкова.

Фотовыставка «Наличники Зарайска» обращается к культурному коду города, запечатленному в дереве. В узорах на наличниках — не только рука мастера, но и история семьи, след традиций. Зарайск остался одним из немногих городов, где можно увидеть подлинную деревянную архитектуру XIX века. Сегодня наличники постепенно исчезают и поэтому становятся еще более ценными — как молчаливые свидетели уходящего времени. В выставке приняли участие 7 фотографов: Дарья Хрипунова, Евгений Мазепов, Дмитрий Корзинов, Александра Боброва, Виктория Вилимас, Екатерина Афанасьева, Инна Хоружий. Кураторы — Дарья Хрипунова и Аксана Прутцкова.

В выходные стартует событийная программа фестиваля. 22 ноября в 11:00 в арт-пространстве «ЦЕХЪ» пройдет детская мастерская «Наличник как отражение личности» для юных гостей 6–10 лет. В 14:00 в доме Мачтета состоится мастер-класс по иллюстрации «Ты можешь больше». 23 ноября в 11:00 в арт-пространстве «ЦЕХЪ» маленьких посетителей ждет мастерская «Башня как способ расти над собой», а в 14:00 участников мастер-класса в доме Мачтета научат создавать авторские оттиски.

Подробная информация о фестивале и регистрация на мероприятия — на сайте https://zaraysk-art.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.