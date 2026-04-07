В Зарайске 5 апреля провели программу «Пернатые в парке»

Экологическую программу «Пернатые в парке», приуроченную к Международному дню птиц, провели 5 апреля в центральном парке Зарайска. В мероприятии приняли участие дети и их родители, которые познакомились с птицами родного края и узнали, как помогать им весной, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Программу организовали в Зарайском центральном парке культуры и отдыха. Гостям напомнили, какие птицы обитают в округе, чем их можно кормить и как поддержать пернатых в весенний период. Участники обсудили простые способы заботы о природе и правила подкормки.

«Это отличная возможность для детей познакомиться с природой и научиться заботиться о ней», — отметила одна из организаторов.

Для гостей подготовили интерактивную викторину «Угадай птицу по голосу». Ребята проверили свои знания и попробовали определить пернатых по звукам. По словам участников, синицу и воробья узнали почти все, а голос дрозда вызвал затруднения.

Также в парке прошел мастер-класс по изготовлению кормушек из подручных материалов. После занятия у многих детей появились собственные «столовые» для птиц. Завершилась программа презентацией «Птицы нашего края» с фотографиями и фактами о местной фауне.

Организаторы подчеркнули, что такие встречи формируют экологическую культуру у подрастающего поколения и помогают привить бережное отношение к окружающей среде.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.