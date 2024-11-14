В Зарайске 18 ноября стартует фестиваль современного искусства

Городской фестиваль современного искусства «Перезагрузка. 2.0» пройдет в Зарайске с 18 ноября 2024 года по 12 января 2025 года при поддержке министерства культуры и туризма Московской области. Данное событие объединит культуру, образование и инновационные формы искусства, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ключевой элемент фестиваля — арт-пространство, которое будет создано на основе исторического здания. Здесь разместятся выставочные залы, интерактивные инсталляции и образовательные зоны. Эксперты расскажут о различных аспектах искусства и обсудят, как синтез творчества и социальных проектов влияет на креативную экономику региона.

Еще одна локация фестиваля — Дом Мачтета, усадьба известного писателя и журналиста начала XX века. Эта историческая достопримечательность станет популярным местом для проведения культурных мероприятий.

На фестивале будет представлена обширная выставочная программа с работами более 50 художников ASKERI GALLERY и онлайн-проекта Art Online 24, среди которых молодые и перспективные авторы. В экспозицию войдут работы Юрия Купера, Анны Сладковой, Павла Полянского, Алексея Головина, Дарьи Котляровой, Даниила Соболева, Дины Снегиревой и других. Посетители смогут посетить мастер-классы и другие мероприятия, направленные на погружение в мир современного искусства.

Государственный музей-заповедник «Зарайский кремль» и отреставрированная водонапорная башня также являются важными местами на карте Зарайска во время фестиваля. Башня превратилась в смотровую площадку и арт-объект, а творческое сообщество «МИРА» проведет спектакли-прогулки по городу и режиссер Нина Волленберг организует серию перформансов.

Также с 1 декабря 2024 года по 12 января 2025 года каждые выходные будут проходить тематические дни городов с развлекательными программами, ярмарками сувениров и местных продуктов.

Вся подробная информация о фестивале «Перезагрузка. 2.0» доступна на сайте. Возрастное ограничение 0+.

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