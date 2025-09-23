В ЗАГС после 25 лет отношений: Захаров рассказал о браке с Распутиной

«Честно говоря, мы особо и не рвались в ЗАГС, чтобы оформить отношения. Больше 20 лет мы вместе, любим друг друга, и печать в паспорте ничего не поменяла бы. Но мы на семейном совете подумали и решили сделать это», — сказал бизнесмен.

По его словам, они намеренно отказались от пышных торжеств: свадьбу отмечали в тесном кругу друзей и самых близких, провели время довольно скромно.

Он подчеркнул, что безмерно любит супругу и восхищается ею, чувства только усилились после регистрации. Распутина, по его словам, вечно молода и стройна, даст фору любой девушке.

Союз Маши Распутиной и Виктора Захарова начался в конце 1990-х, у них есть дочь Мария. В 1999 году они обвенчались, однако юридически их отношения не были оформлены, так как Захаров на тот момент был женат на другой женщине. Это событие произошло раньше официальной регистрации брака.

