В выставочном зале союза художников России откроется выставка о Коломне

В выставочном зале союза художников России 24 апреля открывается выставка «Михаил Абакумов и живописцы России. Коломна глазами художников». Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

На выставке представят более 25 произведений народного художника России, почетного гражданина города Коломны Михаила Абакумова и свыше 50 работ художников-участников Абакумовского пленэра. В нем принимали участие художники со всей России. Гости смогут ознакомиться с полотнами не только опытных мастеров изобразительного искусства, но и молодых художников из разных регионов, в том числе из Подмосковья.

Всероссийский пленэр имени народного художника России М. Г. Абакумова проводится в Коломне с 2011 года в память о великом мастере пейзажа. Его многочисленные произведения посвящены красотам родного города.

Выставка завершится 19 мая 2024 года. Вход свободный.

Как ранее сообщали в пресс-службе ведомства, в регионе продолжается выставка «Маковские. Константин и Владимир».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.