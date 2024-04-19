В выставочном центре Электростали проходит новая выставка «Мгновения»

В музейно-выставочном центре в городском округе Электросталь началась камерная выставка «Мгновения», посвященная 105-летию со дня рождения одного из старейших художников города Валентина Двинянинова, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Валентин Двинянинов — художник, фронтовик, участник Великой Отечественной войны, посвятивший свою жизнь красоте. Он стоял у истоков создания художественной среды в городе Электросталь, был одним из первых руководителей городской изостудии. Также работы Двинянинова экспонировались на областных и всесоюзных выставках.

На выставке гости смогут ознакомиться с рисунками и этюдами художника, понять его философию и насладиться его мастерством.

Экспозиция завершится 30 июня 2024 года. Подробности на сайте выставочного центра. 6+

Мероприятие проходит при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

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