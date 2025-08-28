В индустриальном стрит-арт-парке ОМК в Выксе появился «Храм труда». Авторами мурала стали художники из Екатеринбурга, представляющие команду Spektr, и арт-группа Stenka, сообщает pravda-nn.ru .

«Храм труда» стал пятым муралом, украшающим территорию индустриального стрит-арт-парка. Общая площадь произведения составляет 2400 квадратных метров — оно нанесено на стену трубоэлектросварочного цеха № 3.

Этот мурал посвящен значимости человеческого труда в развитии промышленности. Композиция торжественно восхваляет рабочих и подчеркивает, что вклад каждого поколения имеет решающее значение для развития и процветания родного края.

Перед тем, как приступить к работе, художники изучили производственный процесс, пообщались с сотрудниками предприятия и местными жителями. Композиция включает в себя 10 фресок: 5 больших и 5 малых. Верхние фрески изображают ключевые этапы в истории Выксы и самого завода, а нижние — посвящены символам инженерной мысли, которыми славится город, таким как рукотворные пруды, водонапорная башня Шухова и герб Выксы с единорогом.

Мурал выполнен в технике 3D, создающей визуальный эффект барельефа. При создании этого произведения искусства художники черпали вдохновение в античных фризах Парфенона в Афинах.

Как отметил автор проекта Андрей Колоколов, его целью было создание произведения, которое было бы понятно современному рабочему.

«Я сам из рабочей семьи, поэтому этот мурал — он в том числе дань уважения моим родителям. Работа вдохновлена античностью, она выстраивает хронологию, соединяющую прошлое с настоящим, чтобы люди могли увидеть себя в широком историческом контексте, участниками которого они являются», — поделился художник.

По словам генерального директора фонда «ОМК-Участие» Юлии Мишиной, появление монументального искусства на стенах действующего завода выделяет Выксу среди других городов, где активно развивается стрит-арт.

«„Храм труда“ — это очень важное для нас творческое высказывание, в котором мы выражаем почтение прошлому и с уверенностью смотрим в будущее завода и Выксы», — заключила она.