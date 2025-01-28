В Воскресенске впервые прошел фестиваль-конкурс вокального творчества

В ДМШ № 2 Воскресенской детской школы искусств впервые прошел открытый фестиваль-конкурс вокального и инструментального творчества «МАЭСТРО». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В номинациях «Вокал» и «Инструментальное исполнительство» было 250 участников: солисты и творческие коллективы из Москвы, Раменского, Люберец, Коломны, Зарайска, Рязани и Рязанской области и, конечно, из нашего городского округа.

Оценивало конкурсантов высокопрофессиональное жюри под председательством Елены Зотовой. Елена Николаевна — руководитель ДМШ № 2 Воскресенской детской школы искусств, лауреат международных, всероссийских и областных конкурсов, руководитель Народного коллектива «Вокальная студия «Гармония» ДК «Гармония» МУ «Культурно-досуговый центр».

Обладателями Гран-при конкурса в номинации «Инструментальное творчество» стал Самуил Фендрих (гитара) МУДО «ДШИ № 1» г. Раменское (преподаватель М. В. Яковлева.). В номинации «Вокал» Гран-при завоевала Мария Гусева и Народный коллектив «Вокальная студия» МУК «Дворец культуры «Сатурн» г. о. Раменское (руководитель Е. Б. Клекова, концертмейстер В. Б. Гусев).

Все участники фестиваля-конкурса были награждены дипломами и памятными кубками, а также получили призы от спонсоров мероприятия.

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