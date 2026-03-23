В Воскресенске утвердили охранные требования к храму XIX века

Главное управление культурного наследия Московской области утвердило охранное обязательство собственника церкви великомученика Димитрия Солунского, расположенной на погосте Дорки в городском округе Воскресенск.

Документ закрепляет обязательные требования к сохранению памятника, включая архитектурные элементы, конструктивные особенности и историческую планировочную структуру. Также он регламентирует порядок содержания здания и проведения ремонтно-реставрационных работ.

Храм построили в 1847–1850 годах. Он является памятником церковной архитектуры середины XIX века. До настоящего времени сохранилась трехъярусная колокольня под каменным шатром с кирпичным и белокаменным декором, характерным для храмового зодчества того периода. Колокольня формирует панораму исторического погоста и остается его архитектурной доминантой.

Утверждение охранного обязательства обеспечивает правовую защиту объекта и направлено на сохранение его исторического облика в составе культурного ландшафта региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.