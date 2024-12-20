В Воскресенске состоялся вечер вокальной музыки

В рамках культурно-просветительского проекта «Искусство, объединяющее мир» АНО Дворец культуры «Химик» им. Н. И. Докторова и управление культуры в Воскресенске провели вечер вокальной музыки «Пение — мир! Пение — свет!», в котором выступили учащиеся и преподаватели Воскресенской детской школы искусств. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В программе прозвучали музыкальные произведения выдающихся русских и зарубежных композиторов разных жанров и разных эпох. Это сочинения Ф. Шуберта и Э. Грига, Л. Делиба и Ц. Кюи, Д. Кабалевского, Л. Когана, К. Орбеляна. Бурными аплодисментами зрители встретили песню «Нежность» Александры Пахмутовой. Прозвучали и русские народные песни, которые всегда вызывают особый восторг в зрительской аудитории.

В этом году учащиеся и преподаватели Воскресенской детской школы искусств регулярно показывали высокие результаты на конкурсах различных уровней.

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