В Воскресенске проходит проект «От классики до джаза»

В рамках музыкального проекта «От классики до джаза» МУ «Концертно-выставочный зал» в парке усадьбы Кривякино состоялся зажигательный концерт группы «Feelin’s» под руководством Геннадия Филина, передает пресс-служба администрации городского округа Воскресенск.

Это российский и международный коллектив из Рязани с богатой историей, который уже 10 лет успешно гастролирует по городам и лучшим филармоническим залам России, выступает на отечественных и зарубежных фестивалях.

Группа концертирует и записывает альбомы с Игорем Бутманом, Биллом Эвансом, Борисом Саволделли и другими выдающимися исполнителями. Музыка «Feelin’s» звучит в эфире ведущих джазовых радиостанций России. В репертуаре группы — авторская музыка руководителя Геннадия Филина, мировые хиты популярной и джазовой музыки и отечественные ретро хиты.

Выступление коллектива стало настоящим праздником для посетителей парка. Музыканты продемонстрировали высокое мастерство и энергию, зажгли публику и создали неповторимую атмосферу вечера. Благодарные зрители одаривали выступающих бурными аплодисментами, подпевали и танцевали под знакомые мелодичные композиции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в регионе важна качественная работа парков, в этом вопросе все имеет значение: удобные парковки, прокаты, работающие туалеты, малый бизнес.

«Мы с главами, с жителями встречаемся в разных местах и, согласитесь, что запрос на то, что мы благоустраиваем, очень большой», — отметил Воробьев.