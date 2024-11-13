сегодня в 17:51

В Воскресенске прошла интерактивная программа для детей «Музыкальная академия»

В ДШИ «Элегия» Воскресенской детской школы искусств состоялась интерактивная познавательная программа «Музыкальная академия» для воспитанников детских садов и школ, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В увлекательной игровой форме ребята познакомились с основными музыкальными понятиями: ноты, гамма, мелодия, ритм, лад. Дети узнали много нового и интересного о великих композиторах, о музах Древней Греции и самом главном театре нашей страны – Большом театре.

Ребята в зале пели песни, читали стихи, отвечали на вопросы, фантазировали, вспоминали – были активно вовлечены в процесс ознакомления с миром музыки.

На сцене выступали учащиеся ДШИ «Элегия», их вдохновенное исполнение вызвало бурные аплодисменты.

Подобные мероприятия очень интересны юным слушателям. Увлекательные рассказы о композиторах, интерактивные задания и яркие творческие номера пробуждают у детей любовь к прекрасному и желание обучаться в школах искусств.

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