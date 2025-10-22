В Воскресенске прошел открытый окружной конкурс чтецов духовной поэзии

В Доме культуры села Барановское в рамках муниципального этапа ХХIII Московских областных Рождественских чтений прошел четвертый Воскресенский открытый окружной конкурс чтецов духовной поэзии «Под Покровом Пресвятой Богородицы». Организаторы мероприятия — 2-й Воскресенский (Белоозерский) благочиннический округ, МУ «Культурно-досуговый центр» и Воскресенское литературное объединение «Радуга» им. И. И. Лажечникова. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В конкурсе приняли участие 23 человека из общеобразовательных и воскресных школ округа, воспитанники театральной студии «Лики» МУ ДК «Гармония» г. Белоозерский, прихожане храмов благочиннического округа. Участники выступали в четырех возрастных категориях, и в каждой были определены лучшие. Конкурсанты прочли произведения русских классиков, воскресенских поэтов, а также стихи собственного сочинения.

По решению жюри победителями стали Милана Барданова, Сергей Андрианов, Татьяна Лисичкина, Георгий Жоренко (7-9 лет), Любовь Дормидонова, Мария Мутовина, Лев Груздев (10-13 лет), Иван Шарыгин, Вера Корнеева, Вероника Рязанцева, Мария Литвинова (14-17 лет), Ирина Лукович, Любовь Пчелинцева, Свиридова Ольга (18 лет и старше).

Все конкурсанты получили сертификаты участника и памятные подарки. Еще одним подарком для участников и зрителей конкурса стала концертная программа, подготовленная творческими коллективами МУ «Культурно-досуговый центр».

