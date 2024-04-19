В Воскресенске прошел отчетный концерт детской школы искусств № 3

Мероприятие прошло во Дворце культуры «Юбилейный». В этом году публику поразило разнообразие репертуара и программы.

На сцене выступали ансамбль русских народных инструментов «Импульс», оркестр баянистов-аккордеонистов и трио баянистов, хор учащихся младших классов «Ант» и старших классов «Liberty», фольклорный ансамбль «Ирей», ансамбль гитаристов «Экспромт», дуэт домристов, три состава ансамбля эстрадно-спортивного танца «Эврика», а также лучшие солисты школы.

Начальник управления культуры администрации городского округа Воскресенск Елена Баклушина поздравила присутствующих с успешным завершением учебного года и наградила за стремление к постижению искусств и успехи в творчестве учащихся, достигших отличных результатов в учебе и на конкурсах различных уровней

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.