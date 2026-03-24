В Воскресенске прошел гала-концерт фестиваля «VOSторжество таланта»

Гала-концерт лауреатов открытого межмуниципального фестиваля-конкурса «VOSторжество таланта» состоялся 21 марта во Дворце культуры «Юбилейный» в Воскресенске. В этом году в нем приняли участие более 700 конкурсантов из девяти округов Подмосковья и Калужской области, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фестиваль проводится более 30 лет и является частью культурной жизни Воскресенска. В 2026 году на сцену вышли танцоры и вокалисты из Воскресенска, Коломны, Егорьевска, Раменского, Серпухова, Электростали, Луховиц, Наро-Фоминского и Павлово-Посадского округов, а также гости из Калужской области.

С приветственным словом к участникам и зрителям обратилась начальник управления культуры администрации городского округа Воскресенск Елена Баклушина. В программе гала-концерта представили лучшие номера конкурса, продемонстрировав высокий уровень исполнительского мастерства.

Кульминацией вечера стала церемония награждения. Гран-при в номинации «Эстрадная песня» получил дуэт «Денница» — Лидия Бердышева и Мария Гусева, солистки народного коллектива «Вокальная студия» МУК «Дворец культуры «Сатурн» городского округа Раменское. Руководит коллективом заслуженный работник культуры Московской области Елена Клекова.

Гран-при в номинации «Современный танец» завоевал хореографический коллектив «ЮВЕНТА» МУ «Центр развития культуры» СП «Дворец культуры «Химик» городского округа Воскресенск под руководством Александры Курченковой и Кристины Симанженковой.

Полный список лауреатов опубликован на сайте администрации по ссылке: https://vos-mo.ru/about/info/news/387/1022134/

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.