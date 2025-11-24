В Воскресенске прошел фестиваль национальных культур «Хоровод дружбы»

Во Дворце культуры «Юбилейный» городского округа Воскресенск прошел VII фестиваль национальных культур «Хоровод дружбы». Этот яркий праздник, посвященный международному дню толерантности, стал настоящим гимном многообразию и единству народов, населяющих нашу необъятную страну. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Команды образовательных учреждений городского округа Воскресенск представляли народности, населяющие нашу многонациональную страну — Россию. Они демонстрировали «Визитную карточку», «Творческий номер» (игра, танец, сказка, песня), «Народный уголок».

Оценивали выступления профессиональные эксперты, хорошо разбирающиеся в литературе, изобразительном искусстве и национальных культурах: Заслуженный работник культуры Московской области, заведующая Воскресенской городской библиотекой № 3 Муниципального учреждения культуры «Воскресенская централизованная библиотечная система» Лариса Назарова, методист, руководитель студии изобразительного искусства «Кисточка» Дворца культуры «Юбилейный» Муниципального учреждения «Центр развития культуры» Ольга Арбузова, член Местного отделения Общероссийской общественной организации «Союз армян России» города Воскресенска, финалист фестиваля национальных культур «Хоровод дружбы 2024» Инна Арутюнян.

Украшением праздника стали выступления ансамбля эстрадного танца «Maxi Dance», Асмик Симонян, семейного ансамбля ложкарей «Потешки».

По итогам фестиваля команды-участники были награждены дипломами, сувенирами и сладкими призами.

