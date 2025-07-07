В Воскресенске прошел фестиваль колокольного звона

На приходе Иоанно-Златоустовского храма села Новлянское в Воскресенске состоялся фестиваль колокольного звона «Златоуст». Праздничный день, 5 июля, начался с Божественной литургии и крестного хода с образом Иерусалимской иконы Божией Матери. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Издревле на Руси с особым благоговением и почитанием относились к колоколам. И сегодня трудно представить себе православный храм в праздничный или воскресный день без колокольного звона, который имеет особое благодатное воздействие на душу человека.

После вкусного чаепития под открытым небом началась праздничная программа. Фестиваль открыл настоятель храма протоиерей Евгений Егоров. Священник благословил участников и пожелал им творческих успехов.

Гости познакомились с историей колокольного звона, узнали, почему профессия звонаря пользуется почетом, и самое главное — смогли услышать разные звоны, которые исполнили профессиональные звонари и любители. Музыка церкви лилась с переносной звонницы и со старинной колокольни.

Фестиваль объединил звонарей из разных уголков Подмосковья: Москвы, Пушкино, села Татаринцево Раменского муниципального округа, а также 1-го и 2-го Воскресенского благочиния.

Программа фестиваля включала в себя не только выступление звонарей. Гостей праздника порадовали выступлением музыканты и вокалисты учреждений культуры городского округа Воскресенск.

В рамках фестиваля также прошел мастер-класс по основам колокольного звона для всех желающих.

Фестиваль стал не только праздником духовной музыки, но и важным событием в культурной жизни города.

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