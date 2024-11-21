В Воскресенске проходит праздничная акция, посвященная Дню матери

В Центральной детской библиотеке в рамках окружной праздничной акции «Великое слово — мама», посвященной Дню матери для учеников начальных классов МОУ «Гимназия № 1» была проведена празднично-игровая программа «Ты одна такая — любимая, родная», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Ребята узнали об истории появления праздника. Ведущая рассказала детям о том, что о матерях написано много произведений, сложено много песен, стихов.

Живой отклик у детей вызвали разнообразные конкурсы. Они отгадывали разнообразные загадки и цветочный кроссворд, играли в веселые игры.

В библиотеке получился настоящий праздник любви и благодарности, который напомнил о важной роли матери в жизни каждого ребенка. Организаторы надеются, что эта праздничная программа оставила яркие и теплые воспоминания у юных участников и подарила им много положительных эмоций.

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