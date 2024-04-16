В Воскресенске 19 апреля проведут литературный вечер

Во ДК «Химик» в городском округе Воскресенск 19 апреля состоится литературный вечер «Н. Гоголь и М. Булгаков: учитель и ученик», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В ходе встречи слушатели погрузятся в биографию обоих классиков, в частности с периодами их жизни в Москве. Гости попытаются разобраться, как Булгаков «стал» учеником Гоголя. Также в рамках мероприятия состоится виртуальная прогулка по Москве в годы жизни Гоголя и в годы жизни Булгакова.

Начало лекции в 18:00, вход свободный. Подробности можно узнать на главном туристическом портале Подмосковья.

ДК «Химик» располагает Большим и Малым залами, просторным фойе, двумя балетными залами. При этом в организации работают творческие коллективы. Гости могут насладиться выступлениями оркестра народных инструментов, ансамбля народного танца, студии цирковой гимнастики, коллектива академического вокала и других творческих объединений.

Мероприятие проходит при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.