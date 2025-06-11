В Воскресенске 15 июня пройдет фестиваль «Йога & Аюрведа»

15 июня, в парке усадьбы Кривякино, г. о. Воскресенск, состоится VII традиционный летний фестиваль йоги. В этом году почетными гостями фестиваля станут представители посольства Республики Индии в России, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Гостей ждут серии мастер-классов по йоге для начинающих, для беременных женщин, детей и гостей старшего возраста. Все желающие смогут посетить лекции и консультации от специалистов в области психологии, а также принять участие в телесных и медитативных практиках с поющими чашами, цигуне, чайных церемониях и многом другом.

Украшением фестиваля станет концертная программа, в которой выступит коллектив индийского танца «ЛилаПрем» и инди-рок-группа Odnono. В завершении мероприятия пройдут праздник красок Холи и уличное огненное шоу.

На фестивале будет работать йога-маркет, где посетители смогут приобрести экотовары и продукты для здорового питания.

Начало праздника в 13:00. Вход свободный. 0+

Мероприятие проходит при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»). Партнер фестиваля — йога-центр Yoga Vsk.

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