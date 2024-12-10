В Воскресенске 15 декабря пройдет арт-фестиваль «ЧУднЫе Елки»

Парк усадьбы Кривякино в Воскресенске приглашает на торжественное открытие VI новогоднего арт-фестиваля «ЧУднЫе Елки», которое состоится 15 декабря. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Жителей и гостей округа ждет интересная праздничная программа и выставка участников конкурса новогодних инсталляций. У всех будет возможность полюбоваться и оценить работы талантливых художников и дизайнеров, которые создали уникальные арт-елки.

На ярмарке новогодних сувениров можно будет подобрать подарок для своих близких. Выставка детских рисунков, ароматный чай с баранками, экскурсия по экспозиции арт-фестиваля, мастер-класс по созданию уникальной елочки из фетра, а также концертная программа фольклорного театра «Вечерка» — это и многое другое ждет вас на фестивале. Кроме того, станет известно, какие елочки будут признаны самыми оригинальными и красивыми.

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