В Волоколамском округе планируют отреставрировать усадьбу Эйлера

Выданы разрешения на проведение реставрационных работ на объекте культурного наследия федерального значения «Усадьба Эйлера, XVIII в.: Церковь Скорбящей Божьей Матери» по адресу: Московская область, Волоколамский округ, с. Федоровское, дом № 2. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления культурного наследия Московской области.

В рамках выданных разрешений планируется продолжение комплекса работ по реставрации фасадов и интерьера церкви.

Церковь Скорбящей Божьей Матери в усадьбе Эйлера построена на месте ранее существовавшей деревянной. Дата освящения церкви — 1767 г. (по другим данным 1768 г.). В 1802 г. у церкви была сооружена цилиндрическая 2-х ярусная колокольня.

В 1882 году проведена реконструкция. Был разобран западный трифолий и объединены между собой боковые приделы. Под южной частью пристройки был помещен фамильный склеп владельцев имения Эйлеров.

Во второй половине XIX века происходил ремонт церкви, когда были устроены существующая глава и высокие железные шатровые кровли над алтарем и приделами. После церковь была штукатурена.

В 1894 году в Московскую Духовную Консисторию поступило прошение прихожан о перестройке колокольни. Приглашенный эксперт архитектор С. К. Родионов сделал заключение о ветхости давшей трещины постройки, стилистического несоответствия ее с храмом и предложил старую колокольню разобрать и построить новую четырехъярусную.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.