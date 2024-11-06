В Волоколамском округе открылась выставка из фарфора и керамики

В музее семьи Великого Князя Константина Константиновича в Осташеве Волоколамского округа открылась выставка «Фарфоровая душа» художника-фарфориста Натальи Кутновой, сообщили в пресс-службе администрации Волоколамского городского округа.

Наталья — москвичка, создающая свои шедевры в дачном посёлке «Вишенка» близ Осташева. Её дом и мастерская — это музей изысканных фарфоровых полотен. Наталья — член Творческого союза художников декоративно-прикладного искусства, использует авторскую технику, сочетая подглазурную и надглазурную роспись.

Наталья участвовала в выставках в Московском Кремле, выставочном зале Гостинного двора, Гохране России, Совете Федерации Федерального собрания Российской Федерации, Администрации Президента Российской Федерации, а также в Санкт-Петербурге — в Павловском дворце, Особняке Половцова и музее Державина. Она дипломант множества конкурсов и кавалер ордена Карла Фаберже за вклад в православное искусство.

С 1989 года Наталья полностью посвятила себя фарфору. Её работы вошли в каталоги: «Лучшие изделия России. Декоративно-прикладное искусство 2016 года», «Лучшие художники России. Декоративно-прикладное искусство 2017 года», «Мастера мира. Новые имена 2017 года» и «Шедевры современного православного искусства России 2018 года».

Художница выполняла заказы правительства Москвы для иностранных делегаций. В её творческом арсенале — дизайн интерьера, одежды, роспись стен и художественные изделия из дерева. Она неоднократно участвовала и становилась призёром московских, российских и международных выставок. Некоторые её работы находятся в частных коллекциях в России и за рубежом.

Работы Натальи отличаются неповторимым авторским почерком, гармонично сочетающим колорит, виртуозность исполнения, символизм и использование традиционных форм (яйцо, посуда, картина, икона) и жанров (натюрморт, портрет, городской пейзаж, жанровые сценки, библейские сюжеты).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.