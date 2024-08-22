В Волоколамске прошла часть исторического проекта «Александрова дорога»

Волоколамск присоединился к федеральному историческому проекту «Александрова дорога: от Руси до России». Ежегодно с 3 августа по 12 сентября проходит реконструкторский конный поход из Владимира в Санкт-Петербург в честь перенесения мощей Святого благоверного князя Александра Невского. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В этом году отмечается 300-летие этого события. Волоколамск — единственный город в Подмосковье, через который проходит маршрут исторического проекта «Александрова дорога». Фестиваль в городе проходит в третий раз. В этом году он собрал более 500 зрителей.

17 августа процессия прибыла в Волоколамск, где у стен кремля состоялось культурно-историческое представление с участием профессиональных наездников и реконструкторов, которые продемонстрировали мастерство джигитовки и трюки на лошадях.

Зрители совершили путешествие в далекое прошлое: увидели императора Петра Великого, принимающего парад-смотр драгун, побывали на балу; перенеслись в XIII век и посмотрели на состязания воинов Александра Невского, а также стали свидетелями победы русского войска над иноземным врагом. Сопровождала представления живая музыка. Группа «LaVerden» исполнила средневековые мелодии, а квартет «Барокко-ассамблея» погрузил гостей в атмосферу XVIII века.

В рамках фестиваля прошла ярмарка изделий ручной работы. Любой желающий мог проверить свою меткость в стрельбе и отчеканить сувенирную монету.

31 августа дружина выступит на Ярославовом дворище в Великом Новгороде. Завершится исторический проект в Санкт-Петербурге 12 сентября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.