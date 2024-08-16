В Волоколамске продолжается реставрация Церкви Усадьбы Чернышевых

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Главным управлением культурного наследия Московской области проинспектированы работы по реставрации объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба Чернышевых, XVIII–XX вв.: Церковь» в Волоколамске, селе Ярополец, на улице Садовая, дом 24. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В настоящий момент выполняются работы по реставрации фасадов. Работы выполняются на должном уровне качества и соответствуют ранее согласованным проектным решениям.

Самое первое упоминание о строительстве храма относится к 1742 году, строительство же храма датируется 1798 годом при его освящении.

Дошедший до нашего времени храм Казанской иконы Божией Матери сохранился в полном объеме без каких-либо значительных архитектурных изменений, утрачены лишь иконостасы и церковная утварь, сохранившийся декор фасадов и интерьеров находится в тяжелом техническом состоянии.

Необычная по объемному решению Казанская церковь построена в стиле классицизма. Здание состоит из двух симметричных объемов, у которых абсиды развернуты в противоположные стороны и объединены общим притвором с хорами наверху. Объемы завершаются четерехгранными куполами, барабанами и главками. Главный северный фасад обращен в сторону усадьбы.

Восточную часть здания занимает Казанская церковь с просторным зальным интерьером, отделанным тонкой лепкой. В западной части размещается двухпридельная усыпальница Чернышевых с лепным коринфским ордером и антаблементом, перекрытая деревянными крестовыми сводами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.