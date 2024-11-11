В Волоколамске готовятся к проведению фестиваля «Волоколамский рубеж»

В Волоколамске обсудили подготовку к фестивалю «Волоколамский рубеж», сообщили в пресс-службе округа.

Ежегодно в конкурсной программе фестиваля принимают участие фильмы из разных стран и регионов России.

Уже 12 ноября начнёт работу жюри, которое займётся просмотром и оценкой игровых и документальных фильмов.

13 ноября во Дворце спорта «Лама» состоится торжественная церемония открытия ХХ Международного фестиваля военно-патриотических фильмов «Волоколамский рубеж».

«Традиционный кинофестиваль „Волоколамский рубеж“, намеченный на 12–16 ноября, безусловно станет одним из ярчайших событий года. Его финалом станет большой концерт с участием звёзд кино, театра, эстрады», — рассказала заместитель главы Волоколамского округа Марина Марнова.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.