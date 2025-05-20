В Вологодской области сменили главу района на фоне скандала с высказываниями о СВО
Юлия Шевцова лишилась поста главы Нюксенского района Вологодской области после того, как ее дочь допустила оскорбительные высказывания в адрес участников СВО. Решение об отставке принял губернатор региона Георгий Филимонов, сообщает «Бриф24».
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил об увольнении главы Нюксенского района Юлии Шевцовой. Поводом стали публичные высказывания ее дочери, оскорблявшие участников СВО.
Филимонов подчеркнул, что в области поддержка СВО и уважение к ее участникам — принципиальная позиция региональных властей. По его словам, слова дочери Шевцовой несовместимы с должностью, которую занимала ее мать.
«Такие проявления недопустимы, особенно со стороны семьи чиновника. Мы не можем закрывать на это глаза», — отметил губернатор.
Он также заявил, что новым главой Нюксенского района, скорее всего, станет человек, имеющий опыт участия в СВО. Таким образом, руководство на местах должно лучше понимать значимость происходящего и личную цену, которую платят участники операции.
В завершение Филимонов добавил, что экс-глава района должна сосредоточиться на воспитании дочери и помочь ей «понять важность событий, которые переживает страна».