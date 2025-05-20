В Вологодской области сменили главу района на фоне скандала с высказываниями о СВО

Глава района на Вологодчине уволена после скандала с высказываниями дочери о СВО

Юлия Шевцова лишилась поста главы Нюксенского района Вологодской области после того, как ее дочь допустила оскорбительные высказывания в адрес участников СВО. Решение об отставке принял губернатор региона Георгий Филимонов, сообщает «Бриф24» .

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил об увольнении главы Нюксенского района Юлии Шевцовой. Поводом стали публичные высказывания ее дочери, оскорблявшие участников СВО.

Филимонов подчеркнул, что в области поддержка СВО и уважение к ее участникам — принципиальная позиция региональных властей. По его словам, слова дочери Шевцовой несовместимы с должностью, которую занимала ее мать.

«Такие проявления недопустимы, особенно со стороны семьи чиновника. Мы не можем закрывать на это глаза», — отметил губернатор.

Он также заявил, что новым главой Нюксенского района, скорее всего, станет человек, имеющий опыт участия в СВО. Таким образом, руководство на местах должно лучше понимать значимость происходящего и личную цену, которую платят участники операции.

В завершение Филимонов добавил, что экс-глава района должна сосредоточиться на воспитании дочери и помочь ей «понять важность событий, которые переживает страна».