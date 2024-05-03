В военном комиссариате Люберец открылась выставка артефактов СВО

Фото - © Выставка артефактов СВО на территории военного комиссариата в Люберцах/Сайт администрации г.о. Люберцы

сегодня в 22:28

В Люберцах на территории военного комиссариата открылась выставка артефактов СВО, собранная в рамках всероссийской акции «Наше дело правое». Об этом сообщается на официальном интернет-портале администрации округа.

Организаторами выступили Следственный комитет РФ и межрегиональная организация «Юный следователь». Марафон поддержала администрация Люберец, военкомат Московской области и его местное подразделение.

«Люберцы участвуют во всероссийском марафоне, старт которому был дан в сердце Москвы, у Вечного огня, председателем СК РФ Александром Бастрыкиным. Акцию проведут в каждом регионе страны», — рассказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Он отметил, что первыми с предметами, вывезенными из зоны спецоперации, познакомились старшеклассники близлежащих школ и актив Совета ветеранов городского округа.

«На выставке — свыше 100 экспонатов. Это элементы российского и иностранного снаряжения, пусковых устройств, ручных гранатометов, экипировки ВСУ и бойцов РФ», — отметил Волков.

Выставка продлится до 13 мая. Ее могут посетить учащиеся образовательных учреждений, призывники, представители общественных организаций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.