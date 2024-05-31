В Видном состоялась торжественная церемония вручения премии им Евгения Зубова

В этом году награждение проходило по следующим номинациях: «Литератору, жителю Ленинского городского округа Московской области — за творческие достижения и значительный вклад в литературную жизнь Ленинского городского округа Московской области», «Работнику организаций всех форм собственности, представителю общественной организации, спонсору, жителю Московского региона — за деятельность, направленную на развитие культуры и литературной жизни в Ленинском городском округе Московской области», «Писателю Московского региона (старше 35 лет) — за значительные творческие достижения», «Молодому литератору, жителю Московского региона (в возрасте до 35 лет включительно) — за значительные творческие успехи» и многие другие. Всего было награждено 104 человека.

«Для меня это очень важное событие и в личном плане, потому что когда-то больше 10 лет назад я и сам был лауреатом этой замечательной премии. В свое время, для меня это было творческим авансом. Я был очень рад, что мои стихи оценили и вручили медаль. Я познакомился тогда с творчеством поэта Евгения Зубова и восхитился тем, как любят горожане Видного своего земляка», — отметил председатель правления Московской областной организации Союза писателей России Сергей Сергеевич Антипов.

Торжественное награждение проводили заместитель главы администрации Ленинского городского округа Татьяна Юрьевна Квасникова, первый заместитель председателя правления Союза писателей России Сергей Витальевич Берсенев и председатель правления Московской областной организации Союза писателей России Сергей Сергеевич Антипов.

Церемония вручения премий проходит в конце мая, когда российское библиотечное сообщество отмечает свой профессиональный праздник — День библиотек, 27 мая. В этом году премия вручается уже в 18-й раз.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.